Basket | la Virtus Bologna è ancora spettacolare in Eurolega Shengelia e Belinelli stendono il Maccabi

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Lacontinua la sua meravigliosa cavalcata europea. L’ennesimo capolavoro della squadra di Banchi arriva contro ilTel Aviv, che cade alla Segafredo Arena per 100-90 nella tredicesima giornata di. Un’altra vittoria, la nona della stagione per, che si conferma al terzo posto della classifica, mentre gli israeliani restano nel gruppo con 7-6 e dunque lontani dalle V nere. Gli eroi della serata persono un incredibile Tornikeed un intramontabile Marco. Il georgiano chiude con una prestazione da 27 punti (10/13 dal campo) ed 8 rimbalzi, mentre l’italiano mette a referto 22 punti. Alnon bastano i 26 punti di Lorenzo Brown e i 20 di Wade Baldwin IV. Botta e risposta ...

