Barcellona | Ter Stegen operato alla schiena | i tempi di recupero

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Le condizioni fisiche di Marc-André ter, portiere del, dopo l’ultimo infortunio. I dettagli Ilha pubblicato un comunicato ufficiale su Marc-André terdopo l’operazione effetuata. COMUNICATO – «Il giocatore della prima squadra Marc tersi è sottoposto con successo a un intervento chirurgico per i suoi problemiparte bassa della. L’intervento è stato eseguito dDott.ssa Amélie Léglise sotto la supervisione dei Servizi Medici del Club, presso la Clinica Sportiva Bordeux Merignac. È fuori e il suodeterminerà la sua disponibilità.».

