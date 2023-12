Barbie 2 | Ryan Gosling | Non sappiamo nulla di un sequel

(Di venerdì 8 dicembre 2023) L'attoreha risposto alle domande riguardanti la possibile realizzazione di2 ricordando che non sadi un possibile secondo capitolo della storia.è tornato a parlare della possibilità che venga realizzato undi, il film campione di incassi diretto da Greta Gerwig. L'attore, durante una serata che si è svolta a Londra, ha commentato le voci riguardanti un possibile secondo capitolo della storia ispirato ai giocattoli della Mattel. Nessun progetto in fase di sviluppo Non appena un fan ha accennato alle ipotesi riguardanti la produzione di2,ha spiegato: "Oh, non mi avvicinerò nemmeno all'argomento. Non...

