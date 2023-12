Ballando con le Stelle 2023 | Giovanni Terzi rivela | Raccomandato da Simona | Milly Carlucci mi aveva scartato

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 8 dicembre 2023)hato che il merito della sua partecipazione acon leva alla sua compagnaVentura; in passato, era stato escluso dazione a sorpresa di, che in un'intervista ha raccontato un gustoso aneddoto sulla sua partecipazione acon le. Il giornalista ha svelato a Repubblica che a raccomandarlo è stata la sua compagnaVentura. In passatochiesto, senza successo adi farlo partecipare al talent show.Ventura: Il ...