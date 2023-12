Badminton | qualificazioni Europei a squadre femminili 2024 | Italia travolta 5-0 dalla Spagna

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 dicembre 2023) A senso unico la sfida tra, valida per la terza ed ultima giornata del Girone 1 delleaglidi. Le iberiche si sono imposte con un netto 5-0 in quel di Madrid ed hanno staccato il pass per la fase finale dell’evento, in programma a Lodz, in Polonia, il prossimo febbraio. Impietosi i punteggi dei tre singolari: Carolina Marin ha sconfitto Judith Mair per 21-8 21-5; Clara Azurmendi ha battuto Gianna Stiglich per 21-7 21-11 e infine Ania Setien ha travolto Emma Piccinin per 21-9 21-12. Più equilibrati i due doppi, inutili però ai fini del punteggio e vinti comunque: prima Paula Lopez e Lucia Rodriguez hanno regolato Martina Corsini e ...