Badminton | la Spagna batte l’Italia 5-0 e si qualifica agli Europei a squadre femminili 2024

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Laper 5-0a Madrid nella terza ed ultima giornata del Girone 1 dellezionidi: le iberiche chiudono a punteggio pieno il raggruppamento e sono la prima Nazione a raggiungere la Polonia (Paese ospitante) e la Danimarca (detentrice del titolo), alla fase finale della manifestazione, in programma a ?ód?, in Polonia, dal 14 al 18 febbraio. Non c’è storia nel confronto odierno: nei tre singolari in programma Carolina Marin supera Judith Mair per 21-8 21-5, poi Clara Azurmendi liquida Gianna Stiglich per 21-7 21-11, infine Ania Setien regola Emma Piccinin per 21-9 21-12. A punteggio ormai acquisito i due doppi, ininfluenti, vedono i successi di ...