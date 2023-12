Babbo Natale spara regali dal Carro Amato | e scoppia la polemica

(Di venerdì 8 dicembre 2023) A Modena, l'installazione di un artista locale che raffiguramentre consegnada unarmato è da qualche giorno motivo di. Anche un esponente di Forza Italia ha criticato l'opera e domani è previsto un flash mob per chiederne la rimozione

Altre News in Rete:

A Deruta torna l'albero di Natale in ceramica realizzato dai maestri tornianti e da artisti ceramisti

In programma anche concerti, mercatini, momenti conviviali e per i più piccoli laboratori e la casa di. ← Per il presepe di Assisi 240 tonnellate di sabbia da Jesolo: sculture ...

Babbo Natale sul carro armato a Modena, critiche all'artista Agenzia ANSA

Babbo Natale sul “Carro Amato” in piazza a Modena scatena le polemiche. La provocazione dell’artista divide: … La Repubblica

Fiumicino, il centro storico si "accende" per le festività natalizie

Fiumicino si illumina per Natale. Da anni il Borgo Valadier non indossava gli abiti della festa con una ricca presenza di luminarie che hanno richiamato nel centro storico famiglie con bambini. Sotto.

Odio il natale 2: la recensione della seconda stagione della serie con Pilar Fogliati

Avevamo lasciato Gianna single e in disperata ricerca di un fidanzato, ora la ritroviamo fidanzata, ma non così felice. Cosa succederà