Autonomie e gabbie salariali. Le misure che spaccano l’Italia

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Era il 26 gennaio di quest’anno quando il ministro all’Istruzione, Giuseppe Valditara, disse che “chi vive e lavora in una regione d’Italia in cui più alto è il costo della vita potrebbe guadagnare di più”, tornando all’idea di differenziare gli stipendi degli insegnanti su base regionale. Ripiombare negli anni Settanta con leabolite dopo fortissime pressioni sindacali non sembra una buona idea. Secondo alcuni studi de lavoce.info la differenza salariale media tra il Nord e il Sud in Italia è del 4,2 per cento, mentre il costo della vita varia significativamente sul territorio e cresce all’aumentare, per esempio, della densità urbana, con differenze che arrivano anche a 30-40 punti percentuali. In porto il blitz della Lega per gli stipendi differenziati. E la riforma Calderoli aumenterà il divario tra Nord e Sud Legalizzare le ...