Autista del Cotral preso a pugni da un passeggero | giunti al capolinea non voleva scendere dal mezzo

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Pubblicato il 8 Dicembre, 2023 La Polizia di Stato – Questura di Latina è intervenuta presso la stazione delle Autolinee in seguito a una segnalazione di aggressione a un. La vittima, che ha riportato segni e graffi sul volto, aveva invitato undal veicolo, provocando una violenta reazione con un pugno. Denuncia per Violenza e Lesioni Il conducente è stato soccorso da un’autoambulanza, mentre l’aggressore è stato rintracciato grazie alle indicazioni dei testimoni. L’uomo è stato denunciato per violenza e lesioni a un incaricato di pubblico servizio e per interruzione di pubblico servizio, dato che è stata necessaria la sospensione di una corsa per permettere al conducente di ricevere assistenza medica.