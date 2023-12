Atalanta-Milan | probabili formazioni | orario | pronostico e diretta tv

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Non solo Juventus-Napoli, la 15ª giornata del campionato di Serie A regala un’altra sfida scoppiettante tra. La squadra di Gasperini è reduce da un periodo molto negativo e dovrà cambiare passo: nelle ultime quattro partite ha conquistato appena un punto. La compagine di Stefano Pioli è ancora in corsa per lo scudetto e le ultime due partite hanno portato un po’ di tranquillità.(3-4-1-2): Musso; De Roon, Scalvini, Kolasinac; Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. Squalificati: nessuno Indisponibili: Djimsiti, El Bilal, Palomino, Scamacca, Toloi(4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders, Loftus- Cheek; Chukwueze, ...