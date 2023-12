Atalanta-Milan | Pioli | “Okafor? Ancora no Su Bennacer titolare…”

Altre News in Rete:

Milan, tra gerarchie e mercato: Guirassy mette sale sulla coda di Giroud

In attesa del rientro in gruppo di Noah Okafor, che dovrebbe avvenire la prossima settimana verso- Monza, Giroud sarà scelto come titolare per la partita di domani contro l'con ...

Milan, alibi finiti: con l'Atalanta è più importante che con il Newcastle. In coppa, meglio quarti che terzi... Calciomercato.com

Milan, Stefano Pioli fa chiarezza sul recupero di Rafael Leao

Alla vigilia della gara contro l'Atalanta, il tecnico del Milan Stefano Pioli, tra i vari temi trattati in conferenza stampa, si è soffermato sul processo di recupero di Rafael Leao dall'inforunio ...

Domani i rossoneri sfidano la Dea a Bergamo: "Dobbiamo trovare continuità di risultati. Kjaer sta meglio ma deve ancora ritrovare la condizione"

Stefano Pioli parla alla vigilia della sfida di Bergano: "Mancano ancora troppe partite per fare classifiche definitive ma bisogna cercare assolutamente continuità di risultati in campionato - dice il ...