Atalanta-Milan | Leao non sarà convocato per il match | PM News

Altre News in Rete:

Leao salta Atalanta - Milan: la scelta di Pioli

Pioli ha deciso. Rafael Leao non parte alla volta di Bergamo con il resto della squadra. L'attaccante portoghese, dunque, non è tra i convocati per la partita di domani pomeriggio contro l'. Una scelta preventiva, dettata più dal fatto che l'esterno offensivo aveva fatto solo degli allenamenti parziali in gruppo e soprattutto per averlo al 100% per la sfida decisiva di ...

Probabili formazioni di Atalanta-Milan

Nella giornata di domani, sabato 09 dicembre, alle ore 18:00, il Milan scenderà in campo al Gewiss Stadium per affrontare l'Atalanta di Gasperini. I rossoneri dovranno… Leggi ...

Leao salta Atalanta-Milan: la scelta di Pioli

Pioli ha deciso. Rafael Leao non parte alla volta di Bergamo con il resto della squadra. L’attaccante portoghese, dunque, non è tra i convocati per la partita di domani pomeriggio contro l’ Atalanta.