Atalanta-Milan | Di Stefano | “Leao non ci sarà Per il Newcastle …”

Altre News in Rete:

Leao, la scelta di Pioli in vista di Atalanta - Milan

Pioli ha deciso di non rischiare e contro l'non sarà convocato Leao . In conferenza () l'allenatore delaveva lasciato un velo di incertezza: "Sarà importantissimo l'allenamento pomeridiano. Negli ultimi giorni ha raggiunto ...

Pronostico Atalanta-Milan: Gasp punta tutto su De Ketelaere, le quote La Gazzetta dello Sport

Atalanta Milan, domani giorno decisivo per Djimsiti: cosa filtra sulla sua convocazione

Sono attese per domani delle novità sulla convocazione di Berat Djimsiti: il difensore è in dubbio per Atalanta Milan. Cosa filtra Resta il punto interrogativo sulla presenza di Berat Djimsiti per ...

Leao, la scelta di Pioli in vista di Atalanta-Milan

L'allenatore ha preso una decisione definitiva dopo l'allenamento del pomeriggio alla vigilia della sfida di Bergamo contro i nerazzurri ...