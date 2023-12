Ascolti tv giovedì 7 dicembre 2023 | Don Carlo | Zelig | Noi siamo leggenda | Le Iene dati Auditel e share

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 8 dicembre 2023)tv, ecco i risultati e idei principali programmi della tv generalista. Alla vigilia della festa che apre l’appuntamento con il Natale, l’8, festa dell’Immacolata, andiamo a scoprire quali sono state le trasmissioni più seguite della serata. DonLa Scala di Milano (ilcorrieredellacitta.com) Fervono i preparativi per le festività. L’impegno per tutti è creare la giusta atmosfera per accogliere le ricorrenze ormai imminenti. Decorazioni e luci hanno ormai avvolto in un clima natalizio città e anche le case degli italiani che, in questi giorni di temperature più rigide, amano trascorrere le serata davanti alla televisione per godersi uno dei programmi preferiti, magari proprio sul Natale Film, ...