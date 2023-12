ASCOLTI TV 7 DICEMBRE 2023 | ZELIG 17 | 4% | INSIDE 8 | 4% | OTTIMO DEL DEBBIO 7 | 4% | X FACTOR 7% TV8+SKY | IL PRINCIPE ABUSIVO 4 | 7% | LA PRIMA DELLA SCALA 8 | 4%

(Di venerdì 8 dicembre 2023)TV 7· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – 2660 31.44 PT – 4821 24.72 24 H – 3637 42.99 PT – 9066 46.50 Tg1 Mattina + Tg1 – 349 9.13 + 354 11.00Tg1 – 908 17.80UnoMattina – 766 17.12Storie Italiane – 770 18.63Storie Italiane – 897 17.73È Sempre Mezzogiorno! – 1681 17.63Tg1 + Tg1 Ec. – 2972 23.60 + 2363 18.52Aspettando La Volta Buona – 1302 10.41La Volta Buona – 1356 13.13Il Paradiso delle Signore – 1653 18.03Pres. La Vita in Diretta – 1745 18.12La Vita in Diretta Short (17:15) – 2088 21.17Aspettando La(17:45) – 1813 17.20La: Don Carlo (18:01) – 1498 8.81Tg1 (20:22) + Aspettando Don Carlo – 2198 11.49 + 2215 11.22La...

Altre News in Rete:

Ascolti 8 dicembre, The Voice o Ciao Darwin Terza sfida Clerici - Bonolis

Cos'è andato in onda ieri Scopriamolo subito: su Rai1 una nuova puntata di The Voice Kids, il talent show di Antonella Clerici con i bambini canterini mentre su Rai2 il telefilm The Rookie e su ...

Ascolti TV | Venerdì 8 dicembre 2023. The Voice Kids cresce (3,85 mln – 22.7%) e allunga su Ciao Darwin (3,28 DavideMaggio.it

Gli ascolti tv del 7 dicembre, i dati auditel di ieri: Zelig il più visto, seguito dal Don Carlo Corriere della Sera

Ascolti 8 dicembre, The Voice o Ciao Darwin Terza sfida Clerici-Bonolis

I programmi che sono andati in onda ieri sera, 8 dicembre Cos’è andato in onda ieri Scopriamolo subito: su Rai1 una nuova puntata di The Voice Kids, il ...

Ascolti tv venerdì 8 dicembre: The voice kids, Ciao Darwin 9, Quarto grado

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 8 dicembre 2023 Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di The voice kids. Su Rai 2 The Rookie. Su Rai 3 Il materiale ...