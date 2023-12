Artigiano in Fiera e Merlata Bloom | code e traffico intenso in Tangenziale verso Rho Fiera

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Lunghequesta mattina innell’area di Rho-, per il concomitante flussodidiretto adine centro commercialeSullaovest di Milano vengono segnalate lungheche attualmente partono dall’uscita tre in direzione di Rho. Si è infatti verificato un vero intasamento di veicoli diretti ...

Altre News in Rete:

Mercatini natalizi, concerti e spettacoli. Il weekend dell'Immacolata in provincia di Trapani

Lunedì 25 e martedì 26 dicembre lasarà fruibile dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Venti saranno le casette di legno montate, ognuna delle quali sarà dedicata a uno a un prodotto ...

Milano, Giorgia Meloni in visita all'«Artigianato in fiera» tra selfie e regali Corriere TV

La moda dell'Artigiano in Fiera TGCOM

Cosa fare a Roma il ponte dell’Immacolata

Tutte le proposte culturali per il ponte lungo dell'Immacolata a Roma da venerdì 8 al 10 dicembre a Roma. Ecco cosa fare gratis ...

Il Sindaco Andrea Orlandi ha accolto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Rho Fiera

(mi-lorenteggio.com) Rho, 8 dicembre 2023 – La mattina del 7 dicembre, a Rho Fiera, dove è in corso “Artigiano in Fiera”, si è svolta la cerimonia di sottoscrizione dell’Accordo per lo Sviluppo e la C ...