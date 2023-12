Argentina | Lautaro Martinez | “Durante i Mondiali ho giocato con delle infiltrazioni”

(Di venerdì 8 dicembre 2023)ha rilasciato un’intervista al media argentino Tyc Sports in cui ha ripercorso il suo incredibile anno, iniziato con la vittoria del Mondiale a dicembre 2022 e concluso con la finale di Champions contro il Manchester City: “hocon. Già dalla partita con l’Arabia Saudita sentivo dolore. Mi sono trascinato un problema fisico anche in campionato, ma ero costretto a giocare perché sia Lukaku che Correa erano infortunati. Non riuscivo ad allenarmi al meglio e a calciare con il collo del piede. Non è stato un periodo facile, la mia famiglia mi è stata molto vicina e mi ha aiutato i momenti difficili”. SportFace.

