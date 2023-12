Anziano aggredisce la moglie a martellate | poi si da fuoco

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Monza – In una tranquilla comunità si è consumata una tragedia che ha lasciato tutti senza parole. Un uomo di 85 anni ha tentato di uccidere sua, di 79 anni, colpendola alla testa con un martello. La donna è ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza, dove combatte tra la vita e la morte nel reparto di neurorianimazione. Dopo l’aggressione, il marito ha compiuto un gesto estremo: si è cosparso il corpo di benzina e si è dato. Nonostante sia stato rapidamente trasportato all’ospedale Niguarda (nella foto), è deceduto poco dopo il suo arrivo a causa delle gravi ustioni riportate. Questo tragico evento ha suscitato grande sconcerto nella comunità, dove l’anziana coppia era conosciuta come tranquilla e riservata. Le indagini iniziali suggeriscono che l’uomo soffrisse da tempo di depressione, una condizione che ...