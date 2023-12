Anticipazioni Tempesta D’Amore | la puntata di oggi 8 Dicembre

Leggi su zon

(Di venerdì 8 dicembre 2023): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladell’8Constanze, ricevuta da Henning la conferma che Paul e Josie stanno insieme, ingaggia la sua amica attrice Tatiana affinché seduca Paul e spinga Josie a lasciarlo. Gerry dice a Shirin che non può abbandonare Merle senza ferirla e che, quindi, pur amando lei, loro due non potranno stare insieme. Constanze, invece, parla con Christof e gli conferma che Ariane tenterà la carta dell’infermità ...