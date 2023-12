Anna Foglietta | l' intervista | l' amore tossico | i figli | Elf Me e la libertà

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Le relazioni in cui si è messa da parte, l'scelto, ia cui non dare ragione, le donne come Paola Cortellesi e il whisky con Ryan Gosling. L'attrice, ora su Prime video con Elf me, ha aspettato 44 anni per dirsi donna davvero libera