(Di venerdì 8 dicembre 2023) "Se per 500income farà? Ci. Non c'è bisogno di prenotare un volo, vado a". Con questa battuta Carlo, in conferenza stampa alla viglia della ...

Altre News in Rete:

Ancelotti, Rahm Per 500 milioni andrei in Arabia a piedi...

"Se per 500 milioni andrei in Arabia come faràCi andrei a piedi. Non c'è bisogno di prenotare un volo, vado a piedi".

ANCELOTTI SCHERZA SULLA SCELTA DEL GOLFISTA RAHM: "PER QUELLA CIFRA ANDREI A PIEDI" - Sportmediaset Sport Mediaset

Ancelotti, Rahm Per 500 milioni andrei in Arabia a piedi... Agenzia ANSA

Ancelotti, 'Rahm Per 500 milioni andrei in Arabia a piedi...'

"Se per 500 milioni andrei in Arabia come farà Rahm Ci andrei a piedi. Non c'è bisogno di prenotare un volo, vado a ...

Golf, Rahm passa al circuito arabo per 550 milioni di euro

ANCELOTTI ARABIA – Nel corso della conferenza stampa, Carlo Ancelotti ha risposto alla domanda se fosse disposto ad andare a lavorare in Arabia Saudita per 500 milioni sulla… Leggi ...