Amici 23 | anticipazioni 10 dicembre | ospiti | gare | sfide | classifiche | eliminazioni

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Domenica 102023 andrà in onda, a partire dalle ore 14, su Canale 5, una nuova puntata di23. Come sempre vedremo tante esibizioni di canto e di ballo da parte degli allievi. E poi gli immancabili, le, le, le, i compiti e magari qualche eliminazione. A questo punto del programma può accadere veramente di tutto. Non riuscite a resistere fino a domenica? L’appuntamento è appena stato registrato e siamo in grado di darvi tutte ledi quello che presto andrà in onda. Scopriamo tutti gli spoiler qui di seguito.23, glidi domenica 102023 In puntata potevano mancare gli? Ovviamente no. Gli...