Altri guai in vista per Hunter Biden | contestati reati fiscali

Leggi su italiasera

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Nuovo procedimento aperto dalla procura federali ai danni di, figlio del presidente degli Stati Uniti Joe. Questa volta, le accuse non riguardano armi o dipendenza da droghe, ma sono focalizzate su presunti. I pubblici ministeri affermano cheè coinvolto in uno schema fraudolento finalizzato a evadere il pagamento di circa 1,4 milioni di dollari in tasse federali relative agli anni2016-2019 e dal gennaio 2017 al 2020, eludendo inoltre l’accertamento fiscale per il 2018. Il procuratore David Weiss afferma cheavrebbe speso questi fondi “in uno stile di vita stravagante anziché pagare le tasse”. Recentemente, Weiss ha utilizzato un gran giurì federale a Los Angeles per raccogliere testimonianze e ...