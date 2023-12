Alpinista romano cade da una parete rocciosa di 70 metri | 25enne salvato in extremis

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Sono stati i genitori a dare l’allarme, quando hanno visto che il figlionon tornava dall’escursione sul Terminillo. Il giovane non dava notizie dalla mattina del 7 dicembre e i familiari avevano, pertanto, allertato il 112 .Questa notte è stato effettuato un rischioso intervento notturno da parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Lazio per soccorrere undi 25 anni, F.F, originario di Roma. Ricerche da terra Immediatamente sono state attivate diverse squadre di terra, tra cui una del CNSAS Lazio, una del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF), una dei Vigili del Fuoco e alcuni agenti della Polizia di Stato, che hanno collaborato in modo eccellente durante tutto il processo di ricerca e soccorso. In aiuto anche un elicottero dell’Aeronautica militare Durante la notte, sono state acquisite informazioni ...

