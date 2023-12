Allegri è graffiante e ironico | Mazzarri è taciturno e borbottone Corsera

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 8 dicembre 2023)e borbottone. Lo scrive il Corriere della Sera che presenta Juventus-Napoli anche come la sfida tra i due allenatori toscani. Massimilianoe Waltersono divisi da appena sessanta chilometri che in Toscana, la regione del campanilismo più sfrenato, possono essere anche un migliaio. Max è, Walter èe borbottone anche se giura che dopo la lunga pausa è cambiato e infatti ieri, prima di volare a Torino, ha annunciato di non voler parlare più di arbitri «che possono sbagliare, come sbagliamo noi allenatori e i calciatori»., i maledetti toscani, sono pronti. Uno di sabbia, ...