Alla Cop28 si muovono le alleanze geopolitiche dell’Asia

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 58 di We – World Energy, il magazine di Eni Il governo di Narendra Modi considera la sua presidenza del G20, quest’anno, un successo diplomatico. E questo perché il 9 settembre scorso, il primo giorno del summit tra capi di stato e di governo, le venti più grandi economie della terra sono riuscite a negoziare un accordo che le impegna a lavorare per triplicare la capacità globale di energie rinnovabili entro il 2030. Era quello che voleva Modi e il suo sherpa, Amitabh Kant: l’India, che insiemeCina è considerata una delle potenze responsabili delle emissioni globali, ha bisogno di raggiungere obiettivi diplomatici e di mettersitesta di una coalizione di responsabili nei confronti del cosiddetto Sud globale per essere credibile anche nelle questioni più ...