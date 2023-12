Alitalia | sindacati | raggiunto accordo sull’esodo volontario

(Di venerdì 8 dicembre 2023) ROMA – “Firmato l’”. A darne notizia unitariamente sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo al termine dell’esame congiunto previsto dalla procedura 223 per la riduzione di personale dipendente diin amministrazione straordinaria ecity Liner, spiegando che “di conseguenza è stato bloccato l’invio coatto delle lettere di licenziamento”. “Sono interessati dall’– sottolineano i– soprattutto coloro che maturano requisiti pensionistici nei prossimi 2 anni ma anche coloro i quali pur non raggiungendo i requisiti pensionistici, sempre volontariamente, comunicheranno di voler essere collocati in Naspi integrata dal Fondo straordinario del trasporto aereo all’80%. Gli interessati dovranno ...

