Alguacil gonfia il petto | «Facciamo invidia all’Europa!» Poi su Oyarzabal a -4 dall’Inter

Leggi su inter-news

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Imanol, allenatore della Real Sociedad, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita col Villarreal. Il 12 dicembre la sfida di Champions League contro l’Inter. Un aggiornamento sul capitano. AGGIORNAMENTI ?ha dato notizia su alcuni giocatori anche in vista dell’Inter: «Congratulazioni a Mikele a sua moglie Ainhoa. È nato Martín. Non è ovviamente pronto a giocare domani, perché ha avuto due notti molto lunghe. Si allenerà, ma non non è pronto per giocare. Sarà a Milano. Gli altri stanno bene, Carlos (Fernandez, ndr), se sta bene anche oggi, sarà a disposizione».IL? Poiritorna orgoglioso sulle parole di Xabi Alonso: «Si vede il livello a cui sta gareggiando la ...