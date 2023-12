Alfredo Zenucchi | chi è il bergamasco fermato dopo l’omicidio della moglie nell’hotel di La Spezia

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Nel giorno in cui a Bergamo è stata organizzata un’altra manifestazione contro la violenza di genere, unè statoin un hotel di La. Si chiama, ha 57 anni, ed è originario di Gazzaniga, in Val Seriana, l’uomo bloccato alle 14 di venerdì (8 dicembre) dai carabinieri a Pontremoli, in Toscana. Su di lui ci sono pesanti indizi di colpevolezzache in mattinata la donna delle pulizie dell’Antica Locanda di Luigina a Mattarana di Carrodano (La) aveva trovato il cadavere di suaRossella Cominotti, quattro anni più giovane e originaria di Rivarolo Mantovano, nella loro stanza riverso a terra con segni di ...