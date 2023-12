(Di venerdì 8 dicembre 2023) Nel luglio 2022,fu condannato a sette anni di carcere perproposto un minuto di silenzio 'per le vittime dell'aggressione militare in corso in' durante una riunione del ...

Alexei Gorinov in gravi condizioni: è in cella per aver criticato la guerra di Putin all'Ucraina

Nel luglio 2022,fu condannato a sette anni di carcere per aver proposto un minuto di silenzio 'per le vittime dell'aggressione militare in corso in Ucraina' durante una riunione del Consiglio comunale. ...

Nel luglio 2022, Alexei Gorinov fu condannato a sette anni di carcere per aver proposto un minuto di silenzio "per le vittime dell'aggressione militare in corso in Ucraina" durante una riunione del Co ...

