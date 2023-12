Alessandro Vicinanza svela il vero motivo per cui è tornato a Uomini e Donne e aggiunge | “Con Roberta Di Padua c’è sintonia di appetiti!”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Nelle ultime puntate diabbiamo assistito al ritorno in studio di, che nel programma ha ritrovato la sua ex fidanzata Ida Platano, la quale dopo la fine della loro storia è tornata in trasmissione nelle vesti di tronista. Il primo incontro tra i due non è stato dei più idilliaci: entrambi, infatti, si sono confrontati su alcune questioni rimaste irrisolte dopo la fine della loro relazione, giungendo però alla conclusione che la loro storia è definitivamente conclusa e che sono pronti a rimettersi in gioco con nuove persone. Dopo i primi giorni in trasmissione,ha confermato di aver ripreso la sua vita da “scapolo d’oro” e di esserea fare sport e uscire con gli amici di sempre. Per quanto riguarda i motivi che lo hanno spinto a ...