ALBANO FUORI DA SANREMO | “LA MIA CANZONE NEANCHE ASCOLTATA MA NON MI ARRENDO!”

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Al Bano parla ai microfoni di “Un giorno da pecora” della sua esclusione dal Festival di. Il leone di Cellino aveva presentato ad Amadeus un brano che non è finito nella lista finale dei big che saliranno sul palco dell’Ariston a febbraio. «La miapiù che esclusa non è stata. Onestamente un po’ di dispiacere c’è ma ero già stato avvertito da Amadeus mesi prima che mandassi la, però io non mi arrendo mai. Mi spiace per il brano: è dedicato allo Spallanzani. L’idea è stata dello stesso Vaia, (Francesco Vaia, il direttore generale dello Spallanzani, ndr) che ha partecipato alla creazione”. Secondo me Amadeus non haascoltato laperché non mi voleva come concorrente visto il grande successo che ho avuto come ...