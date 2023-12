(Di venerdì 8 dicembre 2023) Alildie ildi De. Lo scrive Antoniosull’edizione napoletana di Repubblica che torna sulla cerimonia di ieri – organizzata daldi Napoli – di conferimento della cittadinanza onoraria a Lucianoallenatore del terzo scudetto del Napoli. L’estroso presidente, costretto ad essere ostaggio di una cerimonia emozionante, fastosa ma iniqua, perché per un errore del Cerimoniale di Palazzo San Giacomonella stessa ora dello stesso giorno ildied ildi De ...

Altre News in Rete:

"Striscia la Notizia", nuovo Tapiro d'Oro a Fedez per il "caso" Morgan

... esordisce Valerio Staffelli, evidenziando lavolontà dei personaggi coinvolti di non ... il primo Tapiro d'Oro a Dargen D'amico per il caso Morgan 'l'unico che vi ha detto quello che sapeva ...

Al Comune sono stati celebrati il trionfo di Spalletti e il tonfo di De Laurentiis (Corbo) - ilNapolista IlNapolista

Battaglia sulla tassa per le insegne. Poste fa causa al Comune e vince. Il giudice: "L'imposta non è dovuta" il Resto del Carlino

Tredozio verso le elezioni. Vietina: “Lascerei volentieri se ci fosse qualcuno con le capacità di guidare il Comune”

Anche a Tredozio c’è fermento in vista delle elezioni della prossima primavera. L’attuale sindaca uscente, Simona Vietina, non si sbilancia anche se ...

Insulti all’arbitra, genitore cacciato. Il giudice sportivo decide la squalifica del campo per due turni

Come Comune siamo loro vicini: non hanno responsabilità ... consapevoli che non siano sufficienti a lenire il dolore che le è stato provocato, ma che sono il minimo che l’intera famiglia Gunners possa ...