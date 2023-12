Agcom | la piattaforma Piracy Shield è attiva

(Di venerdì 8 dicembre 2023) L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha definito i requisiti tecnici e operativi per il funzionamento della, con cui vengono bloccati i siti che diffondono illecitamente eventi sportivi live. Laè dunque funzionante. Spetta ora agli operatori che forniscono l’accesso (ISP) i quali devono oscurare tali siti, su segnalazione dei titolari dei diritti, porre in essere le attività necessarie per rendere operativa la. Tali attività devono essere completate entro il 31 gennaio 2024. La decisione dell’Autorità è stata assunta all’unanimità lo scorso 5 dicembre. I requisiti delladefiniti dall’Autorità sono stati discussi e condivisi nell’ambito dei lavori del Tavolo tecnico antipirateria convocato da ...

