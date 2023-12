Affari Tuoi | Dottore svela da cosa dipende un' offerta bassa o alta

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 8 dicembre 2023)è una delle sorprese della passata stagione che ha consentito ad Amadeus di chiudere in bellezza una stagione tv costellata da successi. Il ritorno nell'attuale stagione televisiva ha confermato la grandiosità del format, motivo per il quale il gioco dei pacchi è stato allungato fino al prossimo 1° giugno 2024. A causa di questa promozione, la nuova edizione de I Soliti Ignoti non andrà in onda dopo la 74esima edizione del Festival di Sanremo e slitterà, molto probabilmente, al prossimo anno. Pochi elementi di novità, un restyling visivo su alcuni dettagli, a iniziare dai pacchi ma anche dello smartphone che ha sostituto il telefono retrò per le offerte delad. Ogni sera il pacchista di turno può decidere se accettare o meno di cambiare il proprio pacco con un altro ...