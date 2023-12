“Addio costretto” Ballando con le stelle | la concorrente obbligata a rinunciare per sempre Pubblico dispiaciuto

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Davvero una edizione con diversi colpi di scena quella dicon le2023, tra polemiche, eliminazioni inattese, ritiri clamorosi e sorprese in pista con concorrenti che ilpensava che anon avrebbero retto una competizione così accesa. È il caso, per esempio, di Lino Banfi che ha detto, del ritiro di Antonio Caprarica, ma soprattutto dell’acceso ‘duello’ tra Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari che non hanno risparmiato colpi bassi in piena diretta televisiva. E, proprio a poche ore dalla prossima puntata, arriva la brutta notizia di un nuovo definitivo ritiro dal programma dei ballerini famosi. Un infortunio tra le mura di casa costringe aperal sogno del sabato sera, un peccato per ilche ha sperato di vederla ...