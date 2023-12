Addio a Itziar Castro | morta a soli 46 anni l’attrice di “Vis a Vis”

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Pubblicato il 8 Dicembre, 2023 E’questa notte intorno alle due del mattino a Lloret de Mar., attrice spagnola diventata famosa in Italia grazia al suo ruolo nella serie Vis a Vis di Netlix.aveva solo 46. La causa della morte, secondo quanto riportato da Elmundo.es, è attualmente sconosciuta ma “tutto indica un arresto cardiaco”, ha dichiarato Gabriela Defty.era impegnata nelle prove di uno spettacolo di nuoto presso la piscina comunale di Lloret de Mar dove è avvenuto il decesso.era diventata popolare per il ruolo di G?ya Fernández in Vis a Vis ma anche per le partecipazioni a film come Campeones o Pieles per il quale aveva anche ricevuto la nomination ai Goya Awards come migliore ...