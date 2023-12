Accolta soltanto la richiesta di due diocesi La Cei in difficoltà sullo scandalo Casarini

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Dopo giorni di silenzio, la Cei interviene sul caso dei presunti finanziamenti a Mediterranea. "Mai un sostegno diretto". Ma questa versione non sembra smentire le rivelazioni della stampa

Altre News in Rete:

Miglior film internazionale 2023: i rivali di Io capitano agli Oscar

Negli ultimi diciassette anni, l'Italia ha trovato postoin due occasioni nella cinquina per l' Oscar come miglior film internazionale , e in ...sentimentale ammantata di cinefilia e...

Non c'è soccombenza reciproca se sono accolti solo alcuni motivi di gravame Altalex