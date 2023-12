A Torino il Napoli spreca e la Juve ne approfitta | ai bianconeri basta Gatti | ennesimo controsorpasso sull’Inter

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 dicembre 2023)un gol, di nuovo di, questa volta di testa. Lantus batte ilcon il minimo scarto e sorpassa nuovamente l’Inter in testa alla classifica almeno per una notte. I nerazzurri saranno impegnati a San Siro contro l’Udinese per riprendersi il primato, in un botta e risposta che sta rendendo estremamente appassionante il campionato. Non male ildi Mazzarri, che però deve fare ammenda per le occasioni da gol sbagliate, alcune davvero incredibili. (a breve il servizio completo) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.