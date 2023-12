A proposito di Red Ronnie | Star Trek e il mio amico Nicola Gelo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Apro Netflix dopo una bella cenetta solitaria e inizio a godermi una delle più belle puntate di, scritta da Theodore Sturgeon, quella in qui il capitano Kirk e i suoi fantastici colleghi di esplorazione spaziale finiscono su un pianeta idilliaco dove si materializzano i desideri inconsci di tutti, sono proprio sul più bello quando Kirk inizia a scazzottarsi con un suo vecchio compagno di Accademia odiatissimo, e subisco un cozzo interruttivo: mi chiama il mio, il compositore di molte colonne sonore dei miei film. Metto in pausa la visione emi dice quanto segue: “Ricky, devo partecipare alla trasmissione We Have A Dream di Red, ho bisogno che tu mi faccia subito un video di accompagnamento per il mio brano Cose preziose, video ...