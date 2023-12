A Palazzo dei Normanni a Palermo si terrà il convegno “Innovazione nell’agricoltura e nelle infrastrutture siciliane”

(Di venerdì 8 dicembre 2023) EXPORT: IL 15 DICEMBRE, ORE 14:00, PRESSODEI, SALA MATTARELLA, SIIL, “”. All’interno della prestigiosa Sala Mattarella didei, in Piazza del Parlamento, 1 a, alle ore 14:00, siildal titolo “”,

Altre News in Rete:

RIVAROLO - Freddo e pioggia non hanno fermato la celebrazione di Santa Barbara dei VVF (FOTO E

... per poi proseguire per il Cimitero,Lomellini e in ultimo, dopo la Santa Messa, al cippo ... Sono intervenuti anche alcuni Sindaci e amministratoriComuni serviti dai volontari, il ...

Ponte 8 dicembre, cosa fare e cosa vedere a Ferrara da Palazzo dei Diamanti al Castello il Resto del Carlino

Un lungo weekend di magia al Palazzo dei Giochi e alla Grotta di Babbo Natale VCONews.it

La “Notte dei Faugni” ad Atri: una tradizione tra storia e modernità

La Processione dei Faugni acquista un particolare fascino dovuto anche ... d.C., le chiese dal XIII sec. al XVIII sec. e il palazzo ducale degli Acquaviva (una delle famiglie più potenti dell’Italia ...

Salisburgo cosa vedere nella città di Mozart e dei mercatini di Natale più belli d’Austria

Nel periodo dell’Avvento Salisburgo di notte sembra incantata: passeggiando per le stradine del centro storico, dove svettano torrette, guglie e campanili, si è ...