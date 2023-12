A Firenze gira la ruota panoramica più alta d’Italia

(Di venerdì 8 dicembre 2023) (Adnkronos) – Lapiùcon i suoi 55 metri di altezza disegna lo skyline della città die rimarrà straordinariamente fruibile fino al 10 giugno 2024. Con il taglio del nastro di oggi, il sindaco di, Dario Nardella, ha inaugurato Florence Eye, l'imponente villaggio natalizio che prende vita, per la sua terza edizione, in piazza Vittorio Veneto, all'ingresso del Parco delle Cascine. Presenti all'inaugurazione di questa mattina, insieme al sindaco, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, l'assessora all'Educazione, welfare e immigrazione Sara Funaro, l'assessore allo Sviluppo economico, Turismo, Città metropolitana Giovanni Bettarini, l'assessora ai Diritti e pari opportunità e sicurezza urbana Benedetta Albanese e l'assessore al ...

