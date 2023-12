A Bergamo turismo record nel 2023 | effetto Capitale della cultura | +30%

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 8 dicembre 2023). Tedeschi uber alles. A ruota i Polacchi, che scavalcano i Francesi. E poi, in misura decrescente, Inglesi, Spagnoli, Svizzeri, Romeni e Olandesi. Queste le più ricorrenti nazionalità dei turisti stranieri che hanno visitato la Bergamasca da inizio anno fino a fine ottobre. È solo uno fra i molti dati presentati, giovedì 7 dicembre, da Amministrazione provinciale e Visitsull’andamento del flusso di visitatori, italiani ed esteri, durante i primi dieci mesi dell’anno. Con oltre 41mila presenze (quasi 5mila in più rispetto al 2022), i Tedeschi si confermano i principali estimatorinostra provincia. La conferma di un rapporto ‘storico’, questo, soprattutto per viastraordinaria capacità attrattiva esercitata (sia su di loro sia più in generale sui nord-europei) dal lago di Iseo, principale ...