8 dicembre | l' Immacolata Concezione | ecco le cose da sapere Cos' è e le origini della festa

Altre News in Rete:

Rottamazione quater, quando slittano i pagamenti. Bagarre sull'emendamento di Lotito

... 'mentre un decreto scade se non convertito, non approvare la legge di bilancio il 31... Con di mezzo la festività dell', l'esame degli emendamenti alla legge di Bilancio inizierà non ...

Weekend dell'Immacolata a Napoli: cosa fare dall'8 al 10 dicembre ilmattino.it

Oggi, 8 dicembre, la solennità dell'Immacolata

Oggi, 8 dicembre, nella I settimana del Tempo di Avvento, la Chiesa celebra la solennità dell'Immacolata Concezione di Maria Santissima.

Meteo ponte Immacolata, weekend più stabile dopo il ciclone: ma c'è una sorpresa

Menù ricco di maltempo oggi, ma per poche ore. Nei prossimi giorni il tempo migliorerà quasi ovunque e torneranno anche temperature più miti Il ciclone del giorno dell’Immacolata sarà molto veloce, lo ...