7 alternative golose alla besciamella | semplici e veloci!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Capita di dover rinunciareper tante ragioni, per fortuna abbiamo a disposizione 7che non ce la faranno rimpiangere, anzi… forse ci piaceranno anche di più! Che sia per ragioni alimentari, per alleggerire i piatti o per scelte dietetiche, o semplicemente perché non abbiamo tutti gli ingredienti in dispensa, capita prima o poi di non poter realizzare la salsa che per eccellenza completa i nostri piatti preferiti. Cosa sarebbe una lasagna, un cannellone, una pasta al forno senza?! Una delusione, ammettiamolo! A meno che non decidiamo di ricorrere ad una di questesuper invitanti e all’altezza della situazione. Sapranno arricchire i nostri piatti in maniera unica! Scopriamole insieme! 7...