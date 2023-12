43 anni fa la morte di John Lennon a New York | cosa accadde all’ingresso del Dakota Building

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ladiinizia con un richiamo, l’ultimo,deldi New. Sono le 22:52. Nella penombra, parzialmente riparato dalla luce dei lampioni, c’è un uomo in attesa. Di fronte a lui José Perdomo, il custode del, nota quei nuvoloni di vapore uscire dalla bocca dello strano visitatore, anche se la circostanza non è tanto strana. In quell’edificio abitanoe sua moglie Yoko Ono, e non è così fuori dal consueto vedere qualcuno stazionare accanto al portone di ingresso per strappare una foto ricordo o un autografo all’ex Beatles. Del resto quell’individuo è lì dal pomeriggio: alle 17:40e Yoko sono usciti per farsi ...