ZELIG | ARRIVEDERCI O ADDIO? PARATA DI COMICI PER L’ULTIMA PUNTATA DELLO SHOW

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Giovedì 7 dicembre, in prima serata su Canale 5, gran finale per “”. Il festival dellatà italiana targato Mediaset condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Questa settimana si alternano sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi i più grandi nomi della risata: Anna Maria Barbera, Maurizio Lastrico, Max Angioni, Raul Cremona, Enrico Bertolino, Antonio Ornano, Leonardo Manera, Vincenzo Albano, Senso D’oppio, Simone Barbato, Max Pieriboni, Davide Calgaro, Vincenzo Comunale, Francesco Migliazza, Oblivion, Eddy Mirabella, Omar Pirovano, Federico Basso, Silvio Cavallo e Davide Paniate. Torna anche l’irriverente Andrea Pucci, ospite speciale della serata. Oltre ai volti noti del programma, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada presentano numerosi giovani talential debutto, scovati in giro per l’Italia dagli ideatori ...