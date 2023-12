Xi stringe ancora la morsa sulla finanza Il paradosso del summit Cina-Ue

Leggi su formiche

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Chissà cosa avrà pensato Xi Jinping quando, nelle dichiarazioni al termine deltra Europa e, con Ursula von der Leyen da una parte e Charles Michel dall’altra, ha auspicato una maggior sinergia e collaborazione tra il principale mercato libero del mondo (quasi mezzo miliardo di persone) e la seconda economia globale. Forse dimenticava la profonda crisi in cui versa il Dragone, assediato dai gravi e atavici problemi del comparto immobiliare e da una fiducia degli investitori esteri in via di evaporazione? È in corso una fuga in piena regola dalla, che corrisponde a una perdita di credibilità conclamata, costata a Pechino il downgrade di Moody’s, che ha un’origine precisa: l’eccessiva ingerenza dello Stato nell’economia. Aspetto che mal si concilia a una maggior sinergia e collaborazione con l’Ue. E allora, come si può ...