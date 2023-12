Xi Jinping chiama l’Europa | “Relazioni con l’Unione in crescita”

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Dopo la visita al presidente americano Biden negli Usa, il leader della Cina Xiha ricevuto il 7 dicembre a Pechino la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Un incontro che segna una nuova tappa del riavvicinamento in corso fra la Cina e il mondo occidentale. A quasi due anni dalla guerra della Russia in Ucraina e a due mesi esatti dallo scoppio della guerra fra Hamas e Israele in Palestina. Ursula Von der Leyen ha sottolineato che “la Cina è il più importante partner commerciale dell’Ue” ma ci sono “chiari squilibri e differenze che devono essere risolti“. Dal canto suo il ‘padrone di casa’, Xi, ha affermato che la Cina e la Unione europea devono rispondere “d’intesa alle sfide globali“. Da sin., Michel, Xie von der Leyen. Foto X ...