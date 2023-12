“Xavon Il ragazzo non vaccinato Esistenza stravolta” di Alan Paccagnella

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 7 dicembre 2023)attraverso “. Ilnon” racconta la storia di unche ha deciso di non vaccinarsi Casa Editrice: Rossini EditoreCollana: Narrativa RossiniGenere: Narrativa/DistopicoPagine: 324Prezzo: 15,99 € Nel romanzo si narra la storia di un giovane uomo che vive una profonda crisi a causa della pandemia di Covid19;non è a suo agio con l’idea del vaccino, e decide quindi di non farselo somministrare: tutti noi sappiamo bene a quali conseguenze andrà incontro. In primis egli perde il lavoro, e con un bambino nato da poco è un problema decisamente serio; poi gli amici e anche parte della sua famiglia lo isolano, e lui comincia quindi a manifestare sintomi di ...